Белгород, 23 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Нагатинский районный суд Москвы признал виновным в коммерческом подкупе бывшего начальника вагонного ремонтного депо «Белгород» вагонной ремонтной компании-3, сообщила корреспонденту 23 сентября официальный представиль УФСБ по Белгородской области Оксана Ищенко.

Алексей Колчин ИА REGNUM В депо

Железнодорожник передал 345 тысяч рублей работникам московского ООО «Модум Транс». За эти деньги предприятие должно было направить вагоны на плановый ремонт в Белгород, поддержав таким образом высокие экономические показатели депо.

Суд приговорил бывшего начальника к четырём годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.