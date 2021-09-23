Ново-Огарево, Московская область, 23 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Социально-экономическая ситуация в Марий Эл оценивается как положительная. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину глава региона Александр Евстифеев в ходе встречи в режиме видеоконференции.

Kremlin.ru Глава Марий Эл Александр Евстифеев

По его словам, отмечен рост индекса промпроизводства в республике на 1,6%, производство только в сельском хозяйстве увеличилось на 14%, рост объема строительных работ составил 19%, объем инвестиций в основной капитал вырос на 17%.

В настоящее время предприятия республики реализуют 143 инвестиционных проекта на общую сумму около 20 млрд рублей.

Модернизируются объекты транспортной инфраструктуры — строится новый автовокзал и терминал аэропорта в Йошкар-Оле, а также речной порт на Волге в Козьмодемьянске.

В течение трех лет по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» республика занимала «непочетное» последнее место с показателем 1,2%, сейчас показатель увеличен до 19%. Ряд работ, которые были запланированы на 2022−2023 годы, проведены досрочно, на 100% проведены торги по работам в 2022 году, дорожные ремонты 2023 года проторгованы на 64%.

Евстифеев обещал, что по итогам 2021 года показатель доступности дошкольного образования в республике достигнет 100% — было открыто 15 новых детских садов, три строятся в настоящее время. По нацпроекту «Образование» введено пять школ, строительство еще двух школ завершается сейчас.

Улучшается ситуация в здравоохранении — 1 декабря планируется сдать в эксплуатацию Перинатальный центр в Йошкар-Оле, которого ранее в республике не было.

Путин признал, что ситуация в Марий Эл хорошо развивается. Показатели по основным направлениям работы — позитивные, особо отмечено строительство, которое тянет за собой многие другие отрасли.

«В то же время сохраняется высокая доля аварийного жилого фонда, Вы об этом тоже знаете. Вы знаете также, что сейчас Правительство принимает решение по продолжению программ ликвидации аварийного жилого фонда. Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы… У Вас здесь есть чем заниматься: здесь и износ тепловых сетей очень большой — свыше 57%, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения — 74%. Это копилось десятилетиями. Понятно, что это за один год не решается», — констатировал президент и еще раз добавил, что республика обязательно должна принять участие в этих программах.

Также Путин считает необходимым довести до нормативного состояния дороги местного и регионального значения.

«Надеюсь, что все эти вопросы будут в поле зрения Вашего внимания и Вы сделаете всё для того, чтобы они решались в нужном ключе и в нужные сроки», — заключил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе встречи Евстифеев обрисовал ситуацию с коронавирусом и вакцинацией. Он отметил, что ситуация с новой инфекцией контролируемая, а охват населения прививками составляет 43%.

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