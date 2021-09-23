Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В 2022 году в Ленинградской области доходы бюджета ожидаются в размере 160,7 млрд рублей, расходы — в размере 164,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 3,4 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM 9 Правительство Ленинградской области

Проект областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представил на заседании регионального правительства первый зампред правительства Ленобласти — председатель комитета финансов Роман Марков.

Более половины расходов бюджета в 2022 году будут направлены на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения, отметили в областном правительстве.

На образование выделяется больше 39,3 млрд рублей, на здравоохранение заложено 25,6 млрд рублей, на социальную поддержку граждан — 24,3 млрд рублей, на дорожное хозяйство — 15,5 млрд рублей, на ЖКХ и ТЭК — 9,7 млрд рублей, на городскую среду и жилищное хозяйство — 8,3 млрд рублей. На реновацию образовательных учреждений выделяется 500 млн рублей.

Расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований будут увеличены на 18% и составят чуть более 11 млрд рублей, речь идет о дотациях и субвенциях муниципальным районам.

На Адресную инвестиционную программу (АИП) в 2022 году предусмотрены рекордные 17,6 млрд рублей. Все эти средства пойдут только на завершение строительства объектов, которые сейчас находятся в стадии строительства. «Ни одного нового объекта в следующем году не предусмотрено, чтобы не было «недостроев», ― отметил Роман Марков.

В АИП входят 203 объекта: 107 объектов газификации, 17 образования, 16 водоснабжения, 15 по спорту, 13 по здравоохранению, 10 культуры, восемь объектов дорожного хозяйства и семь объектов теплоэнергетики.

«Структура нашей работы и наши подходы позволяют нам очень четко исполнять бюджет по расходной части. Я уверен, мы сумеем поддержать сбалансированность бюджета, обеспечить в полном объеме выплаты всех публичных нормативных обязательства и обеспечить поступательную динамику развития Ленинградской области», ― сказал Роман Марков.