Вашингтон, 23 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Супермодель Линда Евангелиста осталась «навсегда деформированной» из-за неблагоприятной реакции на процедуру по уменьшению жировых отложений. Об этом 23 сентября сообщает BBC.

Операция

56-летняя модель рассказала, что пять лет назад она пострадала от побочного эффекта после косметической процедуры, которая привела к увеличению жировых клеток.

«Я осталась, как пишут СМИ, «неузнаваемой», — написала она в Instagram.

Евангелиста объяснила, что именно по этой причине она перестала появляться на публике.

Выяснилось, что канадская модель перенесла «две болезненные, неудачные, корректирующие операции» после того, как процедура похудения — также известная как контурирование тела — дала обратный эффект.

«Для моих последователей, которые задаются вопросом, почему я не работаю, в то время как карьера моих коллег процветает, причина в том, что я была жестоко изуродована… [процедура], которая сделала противоположное тому, что обещала», — объяснила Евангелиста.

Женщина объяснила, что хочет рассказать свою историю публично, чтобы спокойно жить дальше и подать в суд на компанию, которая несет ответственность за неудачную операцию.