Москва, 23 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В настоящее время в России не приходится говорить о полноценной замене трудовых мигрантов роботами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал информацию о том, что российские промышленные предприятия повысили спрос на роботов из-за дефицита трудовых мигрантов.

Робот

«Говорить о полноценной замене мигрантов роботами в ближайшее время пока не приходится, — сказал Порочкин. — Автоматизированная техника на сегодняшний день является дорогостоящим оборудованием, которое могут себе позволить далеко не все организации. Поэтому тяжелая и рутинная работа, выполняемая мигрантами, еще долго будет востребована».

Он подчеркнул, что спрос на роботизированную технику начался еще задолго до пандемии, которая, в свою очередь, стала катализатором для роста этого спроса.

«Многие увидели в ней выход из ситуации с нехваткой рабочей силы. А сейчас, видя богатый и успешный опыт коллег, и другие организации начинают задумываться над внедрением новых технологий у себя на производстве, — сказал Порочкин. — Одним из первопроходцев в поставках робототехники был Китай, но на данный момент поставки китайских роботов приостановлены, что дает преимущество и фору российским производителям техники для роста и развития. В последнее время российские производители успешно поставляют роботизованную технику для строительства, сельского хозяйства, логистики, горнодобывающей промышленности, клининга и других отраслей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России создали робота для слежения за морскими платформами.