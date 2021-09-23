Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Ростовской области в январе-августе 2021 года сократилось производство молока и яиц по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в докладе Ростовстата 23 сентября.

Виктор Иванов. За дальнейшее развитие общественного продуктивного животноводства! 1951

За указанный период донские животноводы произвели 187,6 тыс. тонн скота и птицы на убой (+ 20,5%). Производство молока составило 741,9 тыс. тонн (— 0,7%), яиц получено 871,4 млн штук (— 26,6%).

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Самарской области предположил, что в России курятина и яйца гарантированно подорожают к осени 2021 года.