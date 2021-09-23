Берлин, , 16:41 — REGNUM Россия ради своих целей по «Северному потоку — 2» готова заставить германских потребителей газа мёрзнуть, заявила 23 сентября кандидат в канцлеры Германии от «Союза-90"/"Зелёных» Анналена Бербок в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ату её! Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

Кандидат обвинила своих политических противников — Социал-демократическую партию Германии и блок ХДС/ХСС — в поддержке «Северного потока — 2». По её мнению, русские якобы для того, чтобы получить все разрешения по трубопроводу, идут на повышение политического давления.

Бербок «Расплачиваться будут клиенты в Германии, которые столкнутся с повышением цен на газ или даже будут вынуждены сидеть в холоде».

По мнению Бербок, немцев теперь шантажируют, они попали в ловушку.

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