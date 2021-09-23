Киев, , 16:40 — REGNUM Западные партнеры навязали Украине переход на рыночные цены газа, чтобы добить остатки украинской промышленности, заявил украинский политолог Александр Лазарев, комментируя подготовку страны к осенне-зимнему сезону.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что стоимость энергоресурсов в конкретной стране отражается на уровне и качестве жизни каждого ее жителя. Поэтому рекордное подорожание газа для Украины приведет к тому, что в стране пропорционально вырастет стоимость всех товаров, изготовление которых требует использования топлива. Лазарев также подчеркнул, что возможности для оптимизации цены газа, в частности предложение одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука о прямом контракте с Россией, Киев отверг.

«Энергоресурсы — это не просто то, что население потребляет в коммунальных расходах. Это формирование стоимости любого продукта. Условно, хлебопекарня установит такие цены, по которым ей будет выгодно печь хлеб с газом по цене $900 за тысячу кубов. Стоимость хлеба вырастет симметрично тому, как подорожали энергоресурсы. Молоко, масло и все остальное, что потребляет каждый день обычный человек, будет совокупно дорожать», — сказал Лазарев.

Он считает «глупостью и преступной халатностью, основанной на политических предубеждениях» отказ властей Украины от дешевого газа. Вместе с тем Лазарев усматривает в происходящем четкий расчет западных кураторов украинской власти по уничтожению остатков промышленности страны. Переход на рыночную цену газа в ЕС был осуществлен Украиной по требованию МеВФ, и теперь все потребители страны, в том числе промышленники, вынуждены покупать ресурс по рекордной стоимости.

«Мы живем в условиях общемирового кризиса. И нет государств, которые хотели бы сделать нам лучше, потому что мы конкуренты. Поэтому наши «партнеры» в лице МВФ, склоняя украинское правительство к подписанию перехода на рыночные цены газа, понимали, что плюс-минус через пять лет наши предприятия перестанут быть конкурентоспособными перед их предприятиями. Таким образом, для транснациональных игроков освободится целая часть рынка», — констатировал политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее спецпосланник США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в ЕС для оптимизации цен. В ответ пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что Россия выполняет обязательства перед потребителями газа в Европе, при этом нарастить поставки непроданного газа невозможно. Цена газа на европейском рынке 15 сентября превысила $950 за тысячу кубометров.