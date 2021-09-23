Москва, 23 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 17 сентября составил $619,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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На 10 сентября международные резервы страны составляли $620,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $300 млн.

Напомним, на начало сентября, согласно данным ЦБ, в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $455,58 млрд, специальные права заимствования — $24,64 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,26 млрд, монетарное золото — $132,7 млрд.