Бишкек, 23 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Только за последний месяц золотой запас сократился на 7,5 млрд сомов (более 6,4 млрд рублей), а за четыре месяца — на более чем 70 млрд сомов (около 60,2 млрд рублей). Об этом сообщила депутат парламента Киргизии Наталья Никитенко, передает «Knews».

Золото

Парламентарий отметила, что в течение последних четырех месяцев горнорудное предприятие «Кумтор» не продает золото. «Неизвестно где накопилось более четырех тонн золота на общую сумму $240 млн (около 17,5 млрд рублей). Национальный банк золото не покупает», — добавила народная избранница. Напомним, что в середине сентября Лондонская биржа драгоценных металлов приняла решение лишить госконцерн «Кыргызалтын» статуса «Good delivery» («Надежный поставщик»). Причиной этого стал конфликт между киргизскими властями и канадской горнорудной компанией «Centerra Gold Inc», разрабатывавшей крупнейший в республике золотой рудник «Кумтор».

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