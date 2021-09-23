Москва, 23 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Россия старается отстоять свои интересы в международных торговых отношениях и наталкивается на противодействие США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала то, что палата представителей Конгресса США поддержала поправку, которая запрещает американцам сделки с новыми российскими суверенными долговыми обязательствами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Здесь речь больше идет о продолжающихся торговых войнах США с другими странами и рынками, включая Россию, Турцию, ЕС и др. Россия пытается отстоять свои интересы в торговых отношениях с бывшими советскими странами, которые также представляют интерес для западных экономик, в том числе для США. Таким образом, США пытаются найти все новые и новые возможности для вынесения дополнительных санкций в отношении России», — сказал Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, как решения властей США отразится на экономическом положении РФ.