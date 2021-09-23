Оренбург, 23 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. На полигоне Донгуз в Оренбургской области 23 сентября началась активная фаза международных военных учений «Мирная миссия — 2021», сообщает пресс-служба ЦВО.

Structure.mil.ru Учения под Оренбургом

Коалиционная группировка войск отрабатывает действиям по разгрому крупных бандформирований и нейтрализации террористических угроз. На практике применяют способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

Так, огнеметчики использовали опыт, приобретенный российскими военнослужащими в ходе конфликта в Сирии. В рамках учений системы ТОС-1 «Солнцепек» остановили подход резервных сил условного противника. На дальности до 5 км пусками неуправляемых реактивных термобарических снарядов были поражены мишени, имитирующие двигающиеся в предбоевых порядках колонны техники незаконного вооруженного формирования. Стрельба производилась одиночными или парными пусками при корректировании огня наводчиком.

Отрабатывая еще один эпизод, инженерно-саперные подразделения, а также радиационной, химической и биологической защиты (РБХ) Центрального военного округа с помощью противотанкового рва и «огненного вала» остановили высокомобильные рейдовые отряды «боевиков».Специалисты РХБ защиты создали «огненный вал» из зажигательных средств, деморализовав противника и лишив его возможности эффективно применить свою технику, средства связи и управления.

В борьбе с условным врагом применялись методы вертолетной, танковой и артиллерийской «каруселей».

Напомним, антитеррористические учения вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходят под Оренбургом с 20 по 24 сентября под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. В нем принимают участие военнослужащие от России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии