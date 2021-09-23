Сыктывкар, 23 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Сыктывкаре пассажирский поезд насмерть сбил 80-летнего мужчину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

Рельсы

Пенсионер переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. На сигнал машиниста он отреагировать не успел.

На место происшествия сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации пострадавшего. Однако по пути в больницу мужчина скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье грузовой поезд насмерть сбил женщину.