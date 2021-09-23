Лондон, 23 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Принц Гарри принял участие в записи фильма «Принц Филипп: Семья помнит» для телеканала BBC. Об этом пишет издание The Sun.

Dod.defense.gov Принц Гарри

Как отмечает СМИ, принц Гарри почтил память деда, принца Филиппа, а также чествовал свою бабушку, королеву Елизавету II. «С точки зрения моей бабушки, иметь рядом такого человека на протяжении 73 лет брака — лучшего быть не может… Они вдвоем были просто самой очаровательной парой», — высказался он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году принц Гарри вместе с женой Меган Маркл дали интервью журналистке Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме и постоянных конфликтах. По словам Маркл, в какой-то момент она хотела даже покончить жизнь самоубийством из-за отсутствия защиты со стороны королевской емьи перед нападками СМИ.