Элиста, 23 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Калмыкии состоится открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника-бюста народному поэту Давиду Кугультинову. Об этом говорится в указе главы республики Бату Хасикова.

Alexxx1979 Калмыкия

Конкурс объявят в рамках подготовки и проведения мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР и России. Также утверждены положение о порядке проведения творческого состязания и состав конкурсной комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что юбилей народного поэта в Калмыкии отметят 13 марта 2022 года. В день рождения Давида Кугультинова отмечается День калмыцкой поэзии.