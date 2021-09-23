Москва, 23 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Решение властей США, согласно которому американцам запрещается покупать новые российские суверенные долговые обязательства, слабо отразится на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала соответствующее решение палаты представителей Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Что касается влияния данного решения американских законодателей на экономику РФ, то, скорей всего, оно будет минимальным. Российские суверенные долговые обязательства пользуются большим спросом на глобальном рынке, в том числе и по причине небольшого общего государственного и корпоративного долгов страны по сравнению со многими развитыми экономиками, включая США», — сказала Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, соответствующую поправку в Конгресс США внесли 21 сентября.