Якутск, , 16:31 — REGNUM В Якутии на выборах «коммунистам повезло, кандидатам у них был достаточно сомнительный политик», считает заместитель председателя Совета молодых политологов в Российской ассоциации политической науки, член РАСО Павел Склянчук. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя результаты выборов в республике.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Он прославился тем, что на каком-то совещании указал министру на слишком глубокое декольте. А также позже сказал, что по гороскопу ему нагадали победу на выборах. В общем, кандидат, которого выдвинула КПРФ, не самая сильная политическая фигура и достаточно возрастной человек», — отметил политолог.

По его мнению, представитель КПРФ Пётр Аммосов не представляет собой образ политика нового формата, который был бы интересен людям в случае усталости жителей от действующих властей.

Политолог высказал мнение, что и «Справедливой России» в республике стоило бы подумать над обновлением кандидата, чтобы сохранить свой электорат.

«Запрос на обновление, который есть в обществе, касается не только партии власти, но и других парламентских партий. «Справедливая Россия» выставила достаточно сильного кандидата, но он уже на четвертый срок, и это сыграло свою роль», — считает эксперт.

Напомним, что на выборах в сентябре 2021 года «Справедливая Россия» потеряла почти половину электората по сравнению с кампанией 2016 года, когда партия набрала 15,2% и победила по одномандатному округу. КПРФ, напротив, значительно улучшила свой результат, забрав оба мандата от Якутии. Однако, по мнению Склянчука, победа на выборах не является результатом планомерной работы якутских коммунистов: «Это чистое везение!»