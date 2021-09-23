Москва, 23 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» выдала техническое задание на создание проекта российской лунной базы, который должен быть подготовлен до конца 2025 года, сообщает тендер госкорпорации, опубликованный 23 сентября на официальном сайте госзакупок.

Zastavki.com Луна

В рамках тендера «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022−2025 годов» с заявленной общей стоимостью 1,7 млрд рублей должен быть выполнен целый ряд проектных работ.

В частности, до ноября 2025 года должны быть представлены тактико-технического задания на опытно-конструкторские работы «Обитаемый модуль лунной базы» и «Энергетический модуль лунной базы», а также документы по взлётно-посадочному кораблю и луноходу с функциями строительной машины.

Отмечено, что исполнение этих заданий должно обеспечить «надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работу космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны с учетом необходимости решения медико-биологических проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Роскосмос» опубликовал требования к перспективной российской космической станции.