«Роскосмос» опубликовал данные о проекте российской базы на Луне
Москва, 23 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» выдала техническое задание на создание проекта российской лунной базы, который должен быть подготовлен до конца 2025 года, сообщает тендер госкорпорации, опубликованный 23 сентября на официальном сайте госзакупок.
В рамках тендера «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022−2025 годов» с заявленной общей стоимостью 1,7 млрд рублей должен быть выполнен целый ряд проектных работ.
В частности, до ноября 2025 года должны быть представлены тактико-технического задания на опытно-конструкторские работы «Обитаемый модуль лунной базы» и «Энергетический модуль лунной базы», а также документы по взлётно-посадочному кораблю и луноходу с функциями строительной машины.
Отмечено, что исполнение этих заданий должно обеспечить «надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работу космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны с учетом необходимости решения медико-биологических проблем».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Роскосмос» опубликовал требования к перспективной российской космической станции.