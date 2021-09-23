Валенсия, Испания, 23 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Число иностранных туристов в первой половине 2021 года в Испании было довольно скромным — всего 5,4 млн человек, однако власти страны уверены в постепенном и прочном восстановлении этой отрасли. Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма страны Рейес Марото, сообщает Prensa Latina.

Jose Javier Martin Espartosa Мадрид

«Будем надеяться, что в 2022 году мы восстановим поток туристов, и они продолжат безопасно путешествовать», — сказала Марото в ходе поездки в Валенсию.

В рамках своей поездки министр проверила пилотный проект для досуга и туризма, разработанный с использованием технологии 5G в рамках Национального плана цифровизации, продвигаемого правительством Испании