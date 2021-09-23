Москва, 23 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Правительство РФ должно прислушаться к мнению 60% жителей России и согласиться с тем, что для внедрения электромобилей мало одной лишь 25-процентной скидки на их приобретение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Marines.mil Электромобили

«В конце нулевых в Китае не было электромобилей вообще. Сейчас каждый второй электромобиль продаётся в КНР, а конструкторы из Поднебесной вывели на рынок более десятка собственных моделей электрокаров. Ключевым было то, что Китай стал развивать инфраструктуру по зарядке и обслуживанию электрокаров, вообще их ещё не имея. Иными словами, он стал развивать не производство электромобилей, а полностью подготовил свой рынок и инфраструктуру к их приходу. И электромобили не заставили себя долго ждать. Сначала на их рынок хлынули иностранцы, затем и сами китайцы стали их собирать», — сказал Пальченко.

По его мнению, в России приход электромобилей позитивно скажется на рынках и столиц, и регионов. Как известно, рост и модернизация инфраструктуры испокон веков была точкой роста экономик всех уровней.

«Будем надеяться, что правительство РФ все-таки прислушается к мнению 60% жителей РФ и решит, что одной лишь скидки в 25% будет маловато. Эта скидка увеличит спрос на электромобили, но нужно мотивировать и производителей. А это способна сделать только модернизация инфраструктуры», — считает эксперт.

Напомним, что ранее были опубликованы результаты опроса, которые показали, что больше 60% жителей РФ полагают, что для повышения популярности электромобилей мало одной лишь скидки в 25%, которую пообещал Минпромторг РФ.