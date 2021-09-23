Тамбов, 23 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов сегодня, 23 сентября, встретился с участниками форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он поблагодарил их за достойный результат и отметил, что регион на фестивалях был представлен на высоком уровне.

Tambov.gov.ru Первый вице-губернатор Тамбовщины, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов встретился с участниками форума «Таврида» и фестиваля «Таврида-АРТ»

«В Тамбовской области создаются все условия для реализации потенциала талантливой молодежи. Мы готовы оказывать всю возможную поддержку и в реализации проектов, — подчеркнул Олег Иванов. Кроме того, в регионе идет работа по созданию арт-резиденции, где каждый из вас сможет в полной мере приобщиться к творческой и культурной жизни, реализовать свой потенциал».

В этом году три проекта тамбовчан стали победителями фестиваля «Таврида.АРТ». Общая сумма их грантов составила почти 1 млн рублей. Арина Меркулова направит 450 тыс. рублей на создание мобильной передвижной выставки молодых художников. Илья Путрашик на свой грант в 370 тыс. рублей реализует проект «Танцы без границ», который направлен на социализацию и адаптацию через хореографию детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Анастасия Милосердова защищала проект «Развитие и распространение народной культуры города Уварово, Уваровского района и Тамбовской области на базе ансамбля «Звонница» МБУК УГДК «Дружба». На средства гранта в размере 110 тыс. рублей будут куплены элементы костюмов для детского фольклорного ансамбля «Звонница» — душегрейки, народные кадрильные боты и сапоги.

На фестивале «Таврида.АРТ» в этом году Тамбовская область была представлена 38 участниками. В первой смене #МыВместе принимали участие три представительницы Тамбовской области: Ольга Патченская (ТГУ), Ольга Стребкова (ТГТУ) и Алла Пронина (ТГУ). Алла Пронина стала участницей музыкального направления и решила попробовать свои силы в кастинге на участие в шоу резидентов #МыВместе. По итогам прослушивания ее пригласили в качестве артиста на фестиваль фестивалей «Таврида.АРТ», который прошел в Крыму с 8 по 12 сентября.

Во второй антишколе приняли участие три молодых художника и сотрудник картинной галереи. При этом представители Тамбовщины впервые приняли участие в качестве экспертов. Так, старший научный сотрудник Тамбовской картинной галереи, искусствовед, куратор Марина Мурлыкина и живописец, член союза художников России, организатор и куратор молодежных пленэров Денис Козловский провели свои мастерские для участников форума со всей страны. Они делились своими знаниями с начинающими творцами, рассказывая о различных стилях в живописи и особенностях работы с цветом и колоритом.

В следующих сменах форума также принимали участие студенты ТГМПИ имени С.В. Рахманинова и вокалисты тамбовских групп.

Напомним, что антишколы форума «Таврида» и фестиваль «Таврида-АРТ» организованы в рамках социального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» автономной некоммерческой организацией «Центр развития культурных инициатив» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.