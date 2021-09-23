Москва, 23 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. 23 сентября в Ижевске на «Центральном республиканском стадионе» московский ЦСКА в матче третьего тура элитного группового раунда Кубка России сезона 2021/22 одержал крупную победу над «Зенитом-Ижевск». Основное время матча завершилось со счетом 4:0. Об этом сообщил корреспондент

Алексей Колчин. ИА REGNUM Кучаев

Первый мяч в дебюте первой половины матча забил 23-летний российский атакующий полузащитник Ильзат Ахметов — 0:1. Через 15 минут Константин Кучаев удвоил преимущество «красно-синих» — 0:2. На 76-й минуте фланговый полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов ударом с дальней дистанции довел счет до разгромного — 0:3. В компенсированное время вышедший на замену Антон Заболотный забил четвертый мяч «армейцев» — 0:4.

Составы команд:

«Зенит-Ижевск»: Березин, Дворников, Соблиров, Русских, Балкизов, Кибардин, Панченко, Фаррахов, Шабичев, Мирзаков, Краснов.

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Мухин (Чалов, 65'), Дауров (Обляков, 74'), Каплитович, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Багринцев (Заболотный, 65'), Яковлев (Зайнутдинов, 65').

ЦСКА, одержав первую победу в группе 10 и набрав три очка, занял первое место в турнирной таблице. «Зенит-Ижевск» с двумя поражениями и без очков завершил свое выступление в Кубке России.