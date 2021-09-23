Москва, 23 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Когда первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил о том, что граждане РФ должны сами формировать свой пенсионный проект, а не полагаться на государство, он тем самым продемонстрировал ту логику, которой руководствуются «серьезные люди». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист Михаил Хазин.

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«Вы поймите, это люди, которые с молоком матери впитали такую феодально-капиталистическую логику: «Быдло — неинтересно!», а серьезные люди, как они, элита не должны заморачиваться. «Быдло» барахтается и не должно приставать к серьезным людям. Серьезные люди занимаются серьезными делами — зарабатывают деньги. А все остальные должны сами о себе подумать, — сказал Хазин. — А если вы о себе не подумали, то это ваши проблемы. С нашей точки зрения они неинтересны, так как больше не производят добавленной стоимости и не приносят денег. На Западе пенсионеры интересны, так как они создают спрос. А у нас пенсионеры создают спрос только через те деньги, которые им дают из бюджета. Но зачем их давать из бюджета, когда серьезные и уважаемые люди могут эти деньги напрямую положить в свой карман? Зачем им нужны пенсионеры? Вот их логика. Так они видят мир».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Швецова жестко раскритиковал экономист Михаил Делягин.