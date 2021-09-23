Дзержинск, Нижегородская область, 23 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. ГосНИИ «Кристалл» должен выплатить заводу имени Свердлова, расположенному в городе Дзержинске, более 680 млн рублей в качестве компенсации ущерба от взрыва на производстве взрывчатых веществ. Такое решение принял Арбитражный суд Нижегородской области, передает «Коммерсант-Приволжье».

Максим Мулин ИА Красная Весна Взрыв в Дзержинске. 01.06.2019

В сумму компенсации входят 662 млн рублей подтвержденного ущерба и часть судебных расходов. При этом оборонный завод не стал взыскивать 42,8 млн рублей затрат на оценку ущерба и расходов на оплату работы сотрудников, устранявших последствия взрыва. Также из первоначальных исковых требований исключили дополнительную сумму — 391,7 млн рублей. Напомним, что 1 июня 2019 года на производственной площадке ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошло два взрыва, в результате которых были разрушены и частично повреждены несколько зданий завода имени Свердлова, а также выбиты стёкла в окнах близлежащих жилых домов. Следом за этим на предприятии вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. В результате взрыва 19 человек получили травмы и осколочные ранения легкой и средней степени тяжести.