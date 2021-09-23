Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Специальный посланник США на Гаити Дэниел Фут подал заявление об отставке государственному секретарю Энтони Блинкену, заявив, что он «не будет ассоциироваться с жестокой, контрпродуктивным решением Соединенных Штатов о депортации тысяч гаитянских беженцев» с американо-мексиканской границы. Об этом 23 сентября сообщает USA Today.

Район Сите-Солей, Порт-о-Пренс, Гаити © Леонид Пашковский

Он добавил, что считает политический подход США к Гаити «глубоко ошибочным».

В своем заявлении Фут заявил, что Гаити страдает из-за бедности, преступности, коррупции в правительстве и нехватки гуманитарных ресурсов. Более того, он указал, что «развалившееся государство не в состоянии обеспечить безопасность или базовые услуги, а увеличение числа беженцев будет способствовать дальнейшему отчаянию и преступности».

Фут объяснил, что ситуация на Гаити будет иметь катастрофические последствия не только для Гаити, но и для США и соседей на полушарии.

Как сообщало ИА REGNUM, соединенные Штаты 22 сентября ускорили темпы выселения гаитянских мигрантов, разбивших лагеря под мостом на американо-мексиканской границе.

Напомним, что 19 сентября американские власти депортировали более 500 гаитян из лагеря на улице у небольшого техасского города Дель Рио.