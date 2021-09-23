Москва, 23 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Когда первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил о том, что граждане РФ должны сами формировать свой пенсионный проект, а не полагаться на государство, он предельно честно показал отношение российского государства к своим пенсионным обязательствам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Швецов сказал правду. Он очень четко, ясно и открыто выразил смысл государственной политики: у граждан России забираются деньги якобы на пенсии, а потом им не предоставляется пенсии, на которую можно жить. И государство тут ни при чем, — сказал Делягин. — А если у кого-то есть еще не отнятые государством деньги, то этот человек должен рисковать этими деньгами на фондовом рынке. И скорее всего, расстаться с этими деньгами. Это квинтэссенция российской политики: «Мы деньги у вас забираем, а обязательств у нас перед вами никаких нет. Мы вас рожаться не просили». Это очень искреннее заявление. Я бы даже сказал, слишком честное. И госпоже Набиуллиной за это даже потом пришлось извиняться».

Делягин подчеркнул, что слова Швецова предельно честно показывают отношение государства к своим пенсионным обязательствам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее слова Швецова прокомментировал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.