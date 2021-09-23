«Слишком честно!» – Делягин жестко раскритиковал первого зампреда ЦБ РФ
Москва, 23 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Когда первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил о том, что граждане РФ должны сами формировать свой пенсионный проект, а не полагаться на государство, он предельно честно показал отношение российского государства к своим пенсионным обязательствам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Швецов сказал правду. Он очень четко, ясно и открыто выразил смысл государственной политики: у граждан России забираются деньги якобы на пенсии, а потом им не предоставляется пенсии, на которую можно жить. И государство тут ни при чем, — сказал Делягин. — А если у кого-то есть еще не отнятые государством деньги, то этот человек должен рисковать этими деньгами на фондовом рынке. И скорее всего, расстаться с этими деньгами. Это квинтэссенция российской политики: «Мы деньги у вас забираем, а обязательств у нас перед вами никаких нет. Мы вас рожаться не просили». Это очень искреннее заявление. Я бы даже сказал, слишком честное. И госпоже Набиуллиной за это даже потом пришлось извиняться».
Делягин подчеркнул, что слова Швецова предельно честно показывают отношение государства к своим пенсионным обязательствам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее слова Швецова прокомментировал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.