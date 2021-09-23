Мурманск, , 16:24 — REGNUM Главное, что перед выборами сделала команда губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области, это справилась с основным политическим раздражителем — командой города Мурманска и взяла под контроль политическую повестку региона, в сочетании с реализацией экономических проектов, например, началом строительства порта «Лавна», считает политолог что Вадим Трескин. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя результаты прошедших 17−19 сентября выборов.

Единый день голосования Дарья Драй, ИА REGNUM

Эксперт отметил: «Перед думскими выборами Чибис провел успешные выборы в областное и в городское собрание Мурманска и смог провести туда своих людей. Они сделали «ромашковую нарезку» округов по региону, перемешали избирателей и кандидатов депутатов. В итоге никаких сюрпризов не было, полная управляемость, почти 43% итоговая явка».

В Мурманской области получилось наложить позитивный результат для «Единой России» на муниципальных и областных выборах на выборы в Госдуму РФ. Трескин обратил внимание на это продуманное и хорошо осуществленное предприятие: «Общий позитивный фон на муниципальных выборах продвигается дальше, уже на выборы в Государственную думу. Кандидаты идут под теми же самыми лозунгами, с той же самой символикой, с теми же самыми месседжами».

Политолог отметил схожесть провластной выборной кампании в Мурманской и Архангельской областях — с похожими электоральными стратегиями, когда губернатор задает повестку избирательной кампании: «У Андрея Чибиса это «На Севере жить!», у Александра Цибульского — «Команда Цибульского». Оба реализовали проекты по благоустройству, которые не требует больших ресурсов, деньги, на которые можно найти в областных и даже муниципальных бюджетах. Новые лавочки, скверы Чибис сделал в военных городках».