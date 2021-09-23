Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Ростовской области зафиксировано сокращение поголовья свиней, овец и коз. Такие данные приведены в докладе Ростовстата 23 сентября.

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Так, согласно подсчётам, поголовье крупного рогатого скота на Дону составило 675,5 тыс. голов (+ 1,5%). Численность свиней составила 342,3 тыс. голов (— 1,5%к уровню 2020 года), овец и коз — 1 млн 137,2 тыс. голов (— 4,4% к уровню 2020 года).

ИА REGNUM напоминает, что на Дону животноводством занимаются 188 сельскохозяйственных организаций и 1 536 фермерских хозяйств. На востоке Ростовской области животноводы содержат в основном мясной скот, разводят свиней и овец.