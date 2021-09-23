Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Сети появился полноценный трейлер анимационного фильма Injustice по мотивам одноимённой видеоигры. Об этом 23 сентября сообщает «Мир Фантастики».

Цитата из х/ф «Супермен». Реж. Ричард Доннер. 1978. США, Великобритания, Панама, Швейцария, Канада Супергерой

Картина расскажет о том, как Супермен переживает тяжёлую трагедию и становится диктатором, убивающим всех своих врагов. В трейлере показали, как известный супергерой «казнит» Джокера — главного врага Бэтмена.

Премьера Injustice запланирована на 19 октября 2021 года. Фильм выйдет как на дисках, так и в онлайн-формате.