Супермен убивает Джокера — вышел трейлер мультфильма Injustice
Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Сети появился полноценный трейлер анимационного фильма Injustice по мотивам одноимённой видеоигры. Об этом 23 сентября сообщает «Мир Фантастики».
Цитата из х/ф «Супермен». Реж. Ричард Доннер. 1978. США, Великобритания, Панама, Швейцария, Канада
Супергерой
Картина расскажет о том, как Супермен переживает тяжёлую трагедию и становится диктатором, убивающим всех своих врагов. В трейлере показали, как известный супергерой «казнит» Джокера — главного врага Бэтмена.
Премьера Injustice запланирована на 19 октября 2021 года. Фильм выйдет как на дисках, так и в онлайн-формате.