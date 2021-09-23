Москва, 23 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. На заседании правительственной комиссии по региональному развитию утвердили заявки от десяти регионов для софинансирования проектов по развитию инфраструктуры. Об этом 23 сентября сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Заседание комиссии провёл вице-премьер Марат Хуснуллин.

Одобрены заявки Астраханской, Свердловской, Вологодской, Иркутской, Рязанской, Магаданской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Карелии, Татарии и Хабаровского края.

Наиболее крупные проекты будут реализованы в Татарии. На развитие дорожной инфраструктуры для жилищного строительства будет направлено 10,4 млрд рублей.

«Мы сегодня одобрили заявки на бюджетные кредиты в сумме свыше 55 млрд рублей для развития инфраструктуры в десяти регионах. Направления этого развития самые разные, и здесь не нужно бояться ставить амбициозные цели», — приводят в правительстве слова Хуснуллина.