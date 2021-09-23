Инфраструктурные заявки десяти регионов утвердили в правительстве РФ
Москва, 23 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. На заседании правительственной комиссии по региональному развитию утвердили заявки от десяти регионов для софинансирования проектов по развитию инфраструктуры. Об этом 23 сентября сообщает сайт правительства России.
Заседание комиссии провёл вице-премьер Марат Хуснуллин.
Одобрены заявки Астраханской, Свердловской, Вологодской, Иркутской, Рязанской, Магаданской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Карелии, Татарии и Хабаровского края.
Наиболее крупные проекты будут реализованы в Татарии. На развитие дорожной инфраструктуры для жилищного строительства будет направлено 10,4 млрд рублей.
«Мы сегодня одобрили заявки на бюджетные кредиты в сумме свыше 55 млрд рублей для развития инфраструктуры в десяти регионах. Направления этого развития самые разные, и здесь не нужно бояться ставить амбициозные цели», — приводят в правительстве слова Хуснуллина.