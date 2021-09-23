Ново-Огарево, Московская область, 23 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Марий Эл напряженная, но контролируемая. Об этом заявил в ходе встречи в режиме видеоконференции президенту России Владимиру Путину глава республики Александр Евстифеев.

Kremlin.ru Видеовстреча президента РФ Владимира Путина и главы Марий Эл Александра Евстифеева

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Он уточнил, что в регионе развернуты более 1 тыс. коек инфекционного профиля, что для Марий Эл является достаточным объемом. Медицинскую помощь оказывают 1,75 тыс. медицинских работников.

«Главное сейчас видим в вакцинации населения. План нам доведён — 422 тыс., в республику сейчас поступило 300 тыс. компонентов вакцины», — отметил Евстифеев.

Охват населения вакцинацией, по его словам, составляет 43%. Работают 111 прививочных пунктов.

«Стараемся, чтобы у населения на смену незнанию и страху пришла ответственность. Ставим задачу не допустить вакцинированного неравенства коллективов», — рассказал глава республики.

Он поблагодарил Путина от имени жителей региона за финансовую поддержку в период пандемии, в общей сложности за два года республика получила только на борьбу с коронавирусом около 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 сентября текущего года, в республике вакцинированы 178 192 человека. Накануне было принято решение о выделении дополнительных средств на выплаты медикам, которые принимают участие в массовой вакцинации населения Марий Эл. На эти цели направят 39 млн рублей.

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