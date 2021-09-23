Тверь, , 16:21 — REGNUM Встречу с депутатами Законодательного собрания Тверской области шестого созыва, завершающего свою работу, а также с избранными депутатами Заксобрания седьмого созыва провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя 23 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с депутатами ЗС Пресс-служба правительства Тверской области

«В первую очередь хочу поблагодарить представителей всех фракций, депутатов всех партий за конструктивную, слаженную работу, за высокую ответственность, которую вы проявили при решении областных и федеральных задач. Все эти годы для депутатского корпуса и для правительства Тверской области в центре внимания был и остается человек. Благодаря этому развивается регион», — обратился Игорь Руденя к депутатам ЗС шестого созыва.

Как отметил председатель ЗС Сергей Голубев, депутатский корпус и правительство эффективно взаимодействовали, ЗС поддержало целый ряд законопроектов, инициированных губернатором, в целях поддержки, семей, многодетных родителей. Всего за пять лет депутаты Законодательного Собрания шестого созыва приняли 462 закона, в частности, была оперативно принята необходимая правовая база для обеспечения эффективной реализации в регионе национальных проектов. В регионе существенно расширен комплекс мер, направленных на поддержку многодетных и молодых семей, что уже дало результаты — в Тверской области растет число многодетных семей: сейчас в регионе насчитывается почти 14 тысяч семей, воспитывающих троих и более детей, что на 40% больше, чем в 2016 году. Также в регионе принят закон, устанавливающий статус и меры поддержки детей войны в Тверской области. Увеличены и расширены меры поддержки для участников и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Приняты решения по сохранению памяти о героической истории тверской земли, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи. В 2016 году областным законом учреждено почётное звание «Город воинской доблести», которое присвоено городам Зубцов и Белый.

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За счет принятых мер планируется в ближайшие пять лет увеличить объем привлеченных в Тверскую область инвестиций практически в два раза — до 119 млрд рублей, создать порядка 16 тысяч рабочих мест. Также в регионе при поддержке Законодательного Собрания внедряется новая модель пассажирских перевозок. Усовершенствовано региональное законодательство в сфере обращения с отходами. В Тверской области законодательно установлен запрет на ввоз в регион отходов из других субъектов Российской Федерации.

Сегодня же Игорь Руденя встретился с избранными 17−19 сентября депутатами Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва. На встрече губернатор обозначил основные направления совместной работы исполнительной и законодательной власти на ближайшие пять лет: сбережение народа, рост благополучия, самореализация и развитие талантов жителей, поддержка семей, предпринимательства.

«У нас два основных фактора устойчивости развития региона — это традиционная многодетная семья и уважение к человеку труда. Важно, чтобы законотворческая работа была синхронизирована с реализацией Стратегии развития Тверской области до 2026 года, подготовленной при участии ведущих экспертов и с учётом предложений жителей. Она предусматривает рост экономики и модернизацию социальной сферы. И конечно, должны быть укреплены лидерские позиции нашего региона в рейтинге субъектов Центрального федерального округа», — подчеркнул Игорь Руденя.

«Тверская область должна стать той территорией, с которой наши жители, и в первую очередь наша молодёжь, будут связывать своё будущее и будущее своих детей. Если наша молодёжь остаётся в регионе, создаёт семьи, воспитывает детей — это лучший результат работы правительства, губернатора и депутатов всех уровней», — сказал глава региона.

На улучшение демографической ситуации направлена работа по созданию новых рабочих мест, формированию комфортной среды, современной образовательной и медицинской инфраструктуры, развитию культурной и общественной жизни. Губернатор подчеркнул, что работа законодательной и исполнительной власти должна обеспечить масштабную реновацию учреждений здравоохранения на местах, формирование областного медицинского кластера в Твери, куда войдет построенная Детская областная клиническая больница. Также планируется создание системы подготовки и привлечения медицинских кадров в регион с их закреплением за государственными учреждениями здравоохранения.

Глава региона обратил внимание на необходимость депутатского контроля при реализации программ газификации, формирования комфортной городской среды, в вопросах развития инфраструктуры региона, культуры, спорта, поддержки старшего поколения и молодёжи.

Ещё одно направление работы для нового состава Заксобрания — развитие законодательной базы для повышения эффективности управления консолидированными активами в коммунальной сфере, модернизации теплоэнергетического комплекса, электросетевого хозяйства, систем водоснабжения и водоотведения. Глава региона также подчеркнул, что депутаты совместно с главами муниципалитетов должны участвовать в подготовке заявок для включения объектов в программы дорожных работ.

«Правительство региона готово сотрудничать со всеми конструктивными политическими силами, рассматривать предложения, направленные на развитие региона. Желаю, чтобы по прошествии пяти лет мы с вами показали конкретные результаты нашей совместной работы», — подытожил Игорь Руденя.

Выборы в Заксобрание Тверской области состоялись 17−19 сентября. В состав нового созыва ЗС вошли представители пяти политических партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Партии Пенсионеров».