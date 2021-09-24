Ульяновск, 24 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Ульяновске задержана местная жительница, которую подозревают в хищении средств под видом сотрудника почты. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

42-летнюю ранее судимую женщину подозревают в серии мошеннических действий. В частности, в хищении 8 тыс. рублей у 84-летней жительницы города, которая 22 сентября впустила в квартиру незнакомку, представившейся начальником почтового отделения.

«Лжесотрудница почты сказала, что произошла ошибка при начислении пенсии и необходимо пересчитать полученные средства. Пенсионерка поверила, положив деньги на стол», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мошенница попросила стакан воды, а когда пострадавшая вернулась, то деньги пропали.

В полицию с аналогичными сообщениями также обратились ещё две местные жительницы. Следствие полагает, что всего было похищено 37 тыс. рублей.

Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители не исключают, что число пострадавших в ходе расследования может возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники придумали новый способ хищения персональных данных под видом службы поддержки сайта госуслуг. В том числе жертвами аферистов стали двое ульяновцев.

Подробнее:В Ульяновской области зарегистрирован новый способ мошенничества