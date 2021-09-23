Екатеринбург, 23 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Свердловской области суммарные расходы участников экономической деятельности на охрану окружающей среды в 2020 году составили 25,9 млрд рублей. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды» в регионе.

Media.defense.gov Выбросы в атмосферу

Объём затрат на расширение, реконструкцию и новое строительство природоохранных объектов составил почти 5 млрд рублей. А текущие расходы на охрану окружающей среды выросли по сравнению с 2019 годом на 6,3% и достигли 19,9 млрд.

Для повышения экологической безопасности и улучшения качества жизни уральцев по нацпроекту «Экология» была приобретена новая автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферы. Также купили анализатор пыли для Нижнего Тагила, зарыбили три водоёма и т.д. Кроме того, в 2020 году в регионе обустроили 18 источников нецентрализованного водоснабжения. А массовые мероприятия по экологическому просвещению собрали более 4,5 тыс. человек. В результате этих и других мер выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников уменьшились по сравнению с 2019 годом на 12,7%. Эти данные привёл Роспотребнадзор.