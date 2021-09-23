Москва, 23 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Российская орбитальная станция должна состоять из семи модулей и центрифуги короткого радиуса, сообщается в техническом задании, опубликованном 23 сентября корпорацией «Роскосмос» на официальном сайте госзакупок.

Цитата: х/ф «Миссия на Марс», реж. Брайан Де Пальма, США, 2000 Международная космическая станция с модулем искусственной гравитации

В проекте исследований по подготовке к полету на Луну указано, что российская космическая станция должна включать в себя модуль-стапель, универсальный узловой модуль, лабораторный модуль, свободнолетающий модуль, трансформируемый модуль, базовый блок, шлюзовой модуль, а также центрифугу с коротким радиусом.

В техническом задании уточняется, что эта станция будет использована для экспедиций на Луну.

Также указано, что «Роскосмос» реализует проект по изучению условий работы космонавтов на поверхности Луны и на её орбитах.