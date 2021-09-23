Симферополь, 23 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Республики Крым назначен Карлен Петросян. Соответствующий указ подписал 23 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов, документ размещён на сайте правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Постановляю: возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Республики Крым на Петросяна Карлена Геннадьевича, первого заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября глава Крыма подписал указ об отставке с должности министра строительства и архитектуры региона Михаила Храмова, занимавшего этот пост с конца 2018 года. Храмов ушёл с формулировкой «по собственному желанию».