Ханты-Мансийск, 23 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе возобновится международное авиасообщение в аэропортах Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Об этом сообщает «Открытый регион — Югра».

(сс) Alexandr Veliky Международный аэропорт «Ханты-Мансийск»

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры готовятся документы, которые на текущей неделе будут отправлены в федеральный оперативный штаб и в Росавиацию.

«Претензий по аэропортам Югры не было», — подчеркнул заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока.

Глава региона Наталья Комарова в свою очередь отметила, что необходимо обратить внимание на страны, с которыми открывается авиасообщение, и на наличие в аэропортах Ханты-Мансийска и Нижневартовска есть лаборатории по тестированию на COVID-19.

«Большинство людей не знают об этой удобной возможности пройти тестирование на COVID-19, которая создана в аэропортах нашего региона. Нужно информировать об этом», — отметила губернатор Югры.