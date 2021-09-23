Полтава, Украина, 23 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») развесил в городе Полтаве (Украина) билборды с призывом «На Москву». Соответствующие фотографии с комментарием он разместил 23 сентября в своём телеграм-канале.

Густав Седерстрём. Мазепа и Карл XII после Полтавской битвы

Гончаренко «Поздравил Полтаву с днём города специальными билбордами!»

Он пояснил, что решил поздравить жителей Полтавы с днём города «важным напоминанием», суть которого в идее о том, что «Полтавская битва не завершена». По словам депутата, именно под Полтавой начался «путь к независимости» Украины.

Телеграм-канал Алексея Гончаренко

Украинский депутат добавил, что Российская империя тогда, когда Украина якобы отстаивала свою независимость (Полтавская битва, напомним, состоялась 27 июня 1709 г. между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией под командованием Карла XII, причём гетман Войска Запорожского Иван Мазепа изменил Петру и принял сторону Карла), «начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории».

«Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной. Держим строй!» — добавил Гончаренко.