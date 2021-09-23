Пекин, 23 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Фанаты популярной приключенческой игры Genshin Impact разгневаны тем, как разработчики решили отметить юбилей проекта. Об этом 23 сентября пишет «Игромания».

Скриншот с YouTube Genshin Impact

Дело в том, что разработчики Genshin Impact призывают геймеров участвовать в различных конкурсах, рисовать арты, делать косплей и всячески продвигать игру в социальных сетях, а взамен предлагают лишь незначительные внутриигровые бонусы. Пользователи посчитали, что их просто используют в качестве «бесплатной рабочей силы».

Напомним, что разработкой Genshin Impact занимается китайская студия miHoYo. Релиз проекта состоялся в сентябре 2020 года.