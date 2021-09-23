Сыктывкар, , 16:14 — REGNUM Сюрпризом назвал высокий результат коммунистов на выборах в Республике Коми политолог и социолог Вадим Трескин. «В условиях управляемого «электорального султаната», каким регион был при Вячеславе Гайзере, никаких симпатий к коммунистам там не было», — заявил ИА REGNUM эксперт.

Голосование. Коми Komi.izbirkom.ru

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По его мнению, на итоги повлияло объединение протеста: «Сейчас все, кто разочаровался в «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» ушли в Коми к коммунистам».

То, что провластные политтехнологи в Коми не смогли «растащить» протестные голоса по нескольким партиям, Трескин объяснил снижением кадрового уровня во властных коридорах: «Мне кажется это объясняется нехваткой специалистов, которые сумели бы растащить протест. Не было предложено ничего, никаких информативных повесток».

Такой уровень работы в Коми провластных структур политолог сравнил с временами губернатора Гайзера: «Растащить протест можно равномерно поддерживая все оппозиционные партии и движения. Именно это и делал Гайзер. У него работала общественная палата из 30 человек, у каждого был свой социальный проект. Он финансировался из спонсорских денег, выделяемых компаниями по прямому указанию губернатора. Эти 30 проектов растаскивали все протестное поле. Общественные лидеры заседали в общественной палате, их поддерживали финансово, и это были крохи, по сравнению с тем, сколько потратило бы государство на устранение последствий протеста. А результативность была гигантская».

Плюс, как отметил эксперт, коммунисты Коми нашли общий язык с коммунистами НАО, и поддержали друг друга: «В связке эти два региона сделали такой красный ренессанс, «красную полудугу» в Коми и Ненецком округе».