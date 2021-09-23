Петр Бирюков: технологическая долина МГУ получит всю необходимую мощность
Москва, 23 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Расположенная на юго-западе Москвы научно-технологическая долина МГУ им. М.В.Ломоносова получит от городских энергосетей всю необходимую мощность. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Согласно плану, строительно-монтажные работы в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы» начнутся уже в декабре, а общая присоединяемая мощность всей энергосистемы кластера составит 149 МВт.
По словам руководителя Комплекса городского хозяйства, научно-технологический кластер будет обеспечиваться энергией по второй категории надежности. Это означает, что если в случае каких-то нарушений основная линия перестанет функционировать, то электричество начнет поставляться по резервной линии.