Москва, 23 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Расположенная на юго-западе Москвы научно-технологическая долина МГУ им. М.В.Ломоносова получит от городских энергосетей всю необходимую мощность. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ. Москва

«В настоящее время ведется работа по реализации проекта развития территорий МГУ имени М.В.Ломоносова, он включает строительство новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей и создания соответствующей инфраструктуры. Запланировано строительство восьми распределительных трансформаторных подстанций, прокладка дополнительных питающих кабельных линий ориентировочной протяженностью более 113 км», — рассказал Петр Бирюков.

Согласно плану, строительно-монтажные работы в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы» начнутся уже в декабре, а общая присоединяемая мощность всей энергосистемы кластера составит 149 МВт.

По словам руководителя Комплекса городского хозяйства, научно-технологический кластер будет обеспечиваться энергией по второй категории надежности. Это означает, что если в случае каких-то нарушений основная линия перестанет функционировать, то электричество начнет поставляться по резервной линии.