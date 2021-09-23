Элиста, , 16:13 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал заявление на увольнение, поступившее от Марины Манджиевой — руководителя туристского информационного центра.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Освободить Манджиеву Марину Борисовну от занимаемой должности директора бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский туристский информационный центр» по инициативе работника (по собственному желанию)», — сказано в распоряжении главы республики.

ИА REGNUM напоминает, что республиканский туристский информационный центр был создан в сентябре 2016 года для информирования о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии. В августе 2020 года директором учреждения была назначена Марина Манджиева.