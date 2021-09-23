Элиста, 23 сентября 2021, 16:13 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал заявление на увольнение, поступившее от Марины Манджиевой — руководителя туристского информационного центра.
«Освободить Манджиеву Марину Борисовну от занимаемой должности директора бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский туристский информационный центр» по инициативе работника (по собственному желанию)», — сказано в распоряжении главы республики.
ИА REGNUM напоминает, что республиканский туристский информационный центр был создан в сентябре 2016 года для информирования о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии. В августе 2020 года директором учреждения была назначена Марина Манджиева.