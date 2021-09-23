Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Созданное правительством Санкт-Петербурга и группой ВТБ ОАО «Метрострой Северной столицы» (МСС) приступило к приему сотрудников обанкротившегося предшественника. В планах у компании — принять всех необходимых специалистов до середины октября. Об этом 23 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МСС.

Metrostroy-spb.ru Строительство метро в Петербурге

Первые трудовые контракты с работниками обанкротившегося ОАО «Метрострой» начали подписываться 23 сентября. В планах у новой компании принять всех 3,7 тыс. специалистов «Метростроя» до 12 октября. До этого времени работники должны пройти медосмотр, так как работа под землёй считается вредным производством, в случае положительного заключения медиков, с работниками, пожелавшими перейти в новую организую, будут заключены трудовые контракты.

«Итоговое количество людей будет известно постфактум», — заметил собеседник агентства.

После 12 октября все принятые на работу сотрудники продолжат работы на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях — на тех двух, по которым работал обанкротившийся «Метрострой». В дальнейшем в планах у МСС заключить с городом новые контракты на строительство станций Петербургского метрополитена.

Напомним, несколько десятилетий единственным генподрядчиком по строительству петербургского метро было ОАО «Метрострой». К 2020 году компания оказалась в тяжелом финансовом состоянии. А летом 2021 года компания была признана банкротом.

После завершения конкурсного производства компания исчезнет и ее место в роли главного строителя новых тоннелей и станций метро Петербурга окончательно займет созданное властями города и группой ВТБ акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МСС), которое продолжит производственную деятельность обанкротившегося ОАО.