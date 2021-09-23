Саратов, 23 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. С главами пяти муниципальных районов, которые стали финалистами конкурса по благоустройству малых городов, провел совещание председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Алексей Лазарев В парке

Муниципалитетам предстоит уже в этом году подготовить конкурсную документацию на проектирование, прохождение экспертизы и благоустройство выбранных городских пространств. В число победителей конкурса вошли города — Аткарск, Ершов, Хвалынск, Красный Кут и Ртищево.

Уже сейчас необходимо разработать дорожные карты по этим направлениям и детально изучить каждый документ еще на стадии проектирования.

«До 15 марта 2022 года должны быть заключены контракты непосредственно на строительство объектов, а к 1 апреля начаться работы», — поручил Бусаргин.

Вице-губернатор подчеркнул, что участие в программе не предполагает стандартного капитального ремонта сквера или парка. Нужно создать современные места отдыха с креативными подходами к обустройству.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове на ремонт тротуаров в Заводском районе дополнительно выделят 30 млн рублей, еще 40 млн рублей поступит на продолжение реконструкции стадиона «Спартак». Более 50 млн рублей запланировано на благоустройство бульвара по улице Рахова от улицы Вавилова до улицы Московская. На 340 тыс. рублей отремонтируют водонапорные башни в Рыбушке. Около 100 тыс. рублей выделяется на обустройство детской площадки напротив старого аэропорта. Порядка 100 млн. рублей направят МУПП «СГЭТ» на возмещение затрат по перевозке пассажиров. Еще 157 млн рублей предназначены на содержание и обслуживание улично-дорожной сети муниципальными учреждениями.

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