Вашингтон, 23 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Пользователи Сети раскритиковали фотографии модели Кортни Кардашьян с фотосъёмки для бренда Skims. Об этом 23 сентября пишет издание The Sun.

Кортни Кардашьян

На снимках Кортни Кардашьян позировала в нижнем белье бренда своей сестры Ким Кардашьян вместе с актрисой Меган Фокс. По мнению поклонников модели, она заметно скорректировала свою фигуру, используя фотошоп.

https://www.instagram.com/p/CUIW5frpfAX/

«Ха, может ли это быть ещё больше отфотошоплено?» — спрашивает пользователь mark. r7777.

«Надеюсь, Ким уволила того, кто отвечал за редактирование», — пишет пользователь sammyness83.

«Её лицо не похоже на неё. Так грустно. Они сделали ей макияж и обработали её аэрографом, чтобы она выглядела как Ким Кардашьян», — считает пользователь lizheit.

Ранее Кортни Кардашьян помогла своему возлюбленному Трэвису Баркеру, барабанщику группы Blink-182, побороть фобию. Музыкант на протяжении 13 лет не мог летать на самолёте из-за авиакатастрофы, в которой выжил только он.