Мурманск, 23 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области было выявлено 142 новых случая заболевания COVID-19, девять ковид-пациентов скончались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, наибольшее число заболевших зарегистрировано в областном центре (51), Мончегорске (22) и Кандалакшском районе (17). На лечении находятся 14 970 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 21 438 заболевших ковидом.