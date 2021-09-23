Россошь, Воронежская область, 23 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено следственными органами в связи с коммунальной аварией в городе Россошь Воронежской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 23 сентября.

Rossadm.ru На месте коммунальной аварии. Россошь

Речь идёт об аварии, которая произошла 22 августа. По данным СК, из-за провала самотечного канализационного коллектора и остановки по этой причине водозабора была прекращена подача холодного водоснабжения в 323 многоквартирных домах и на 21 социально значимом объекте. В связи с продолжающимся разрушением указанного коллектора в городе Россошь объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера, которая сохранялась до 26 августа 2021 года, когда ремонтные работы были завершены.

«По предварительным данным, в результате действий должностных лиц органов местного самоуправления, располагавших объективными сведениями о нахождении канализационного коллектора в аварийном состоянии и не принявших своевременно должных мер по проведению его реконструкции либо капитального ремонта, произошла масштабная коммунальная авария, повлекшая существенное нарушение прав граждан на обеспечение водоснабжением, а также введение режима чрезвычайной ситуации в указанном населенном пункте», — уточнили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения ЧС в Россоши губернатор Александр Гусев поручил подчинённым провести служебное расследование причин разрушения коллектора, построенного не так давно — в 2005 году. Результаты расследования не оглашались. Между тем, 22 сентября на коллекторе произошло новое обрушение, жители Россоши вновь остались без воды — в этот раз на несколько часов.