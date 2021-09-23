Москва, 23 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Москве стартовала экологическая бизнес-сессия «Экологическое мышление и новые реалии устойчивого развития в бизнесе». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября сообщают в пресс-службе медиахолдинга «Русская Медиагруппа».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Эта инициатива станет частью масштабной «зелёной инициативы» холдинга в честь проведения Года экологии в русской музыке. На ней будет поднята проблематика формирования новой экологической культуры в обществе, повышения социальной ответственности медиа и представителей музыкальной индустрии, а также популяризации идей бережного отношения к природе и разумного потребления.

В рамках мероприятия к участникам обратилась бразильская супермодель и известная эко-активистка Алессандра Амбросио. Она поддержала инициативу организаторов и отдельно отметила важность проекта «Миссия Красоты».

«Это чудесно, что именно юные девушки являются частью этого проекта. Я рада, что мы поднимаем эту тему здесь и сейчас, и я надеюсь, что вы продолжите говорить об этом со своими близкими. И они в свою очередь продолжат ваше начинание, только вместе мы сможем что-то изменить», — рассказала модель.