Куала-Лумпур, , 16:03 — REGNUM План переноса столицы Индонезии на Калимантан обсудили в ходе парламентской сессии в Малайзии, сообщает Republika.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В августе 2019 года президент Индонезии объявил об избрании Калимантана местом новой столицы Индонезии, которая заменит Джакарту. Развитие новой столицы началось в 2020 году.

В Малайзии отметили, что перенос столицы Индонезии на Калимантан сможет способствовать ускорению местной экономики, где Сабах и Саравак могут получить множество выгод как с точки зрения торговых потоков, так и с точки зрения туризма.

Благодаря комплексному подходу перенос столицы Индонезии принесет большие выгоды обеим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал страны, применяющие насилие в отношении активистов-правозащитников.

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