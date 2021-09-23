Москва, 23 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Москве лифт начал движение с открытыми дверьми, сообщили 23 сентября в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

(сс) kaisender Лифт

Инцидент произошёл в одном из домов на улице Братиславской. Согласно сообщению, лифт начал движение с открытыми дверьми. В результате пострадавших нет, двоим молодым людям удалось выбраться из кабины.

Организована доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в московских многоэтажных домах в 2021 году установят около 600 лифтов с увеличенным дверным проёмом.